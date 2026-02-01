Sidi Bou Saïd si è risvegliato sotto una pioggia intensa, che ha causato allagamenti e qualche danno tra le sue strade strette e case biene e blu. Il vento forte ha spinto acqua e foglie ovunque, lasciando il borgo ancora più silenzioso del solito. La gente del luogo si muove con cautela, cercando di mettere in sicurezza le proprie case. La bella collina sulla baia di Cartagine si trova a dover affrontare un episodio difficile, ma i residenti si preparano a riprendere la normalità.

Sidi Bou Saïd, il borgo bianco e blu incastonato sulla collina che domina la baia di Cartagine, è stato scosso da un’onda di piogge senza precedenti. Il 31 gennaio 2026, il paese nordafricano ha registrato precipitazioni di intensità eccezionale, ritenute le più forti degli ultimi settant’anni secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia. La città, già candidata all’iscrizione nel Patrimonio dell’Umanità Unesco, ha subito danni significativi, nonostante non si sia verificata una frana di portata catastrofica come quella che ha colpito Niscemi in Sicilia. Il centro storico, con le sue stradine tortuose, le porte in legno borchiato e i fiori di bouganville che coprono i muri, è stato sommerso da detriti, rocce e fango che si sono staccati dal pendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sidi Bou Saïd, tra rovine e ricordi: il cuore storico della Tunisia dopo il colpo del vento furioso

Approfondimenti su Sidi Bou Said

Ultime notizie su Sidi Bou Said

Argomenti discussi: Sidi Bou Saïd, una Niscemi sull'altra sponda. Nel borgo-gioiello tunisino devastato da Harry; Tunisia, allarme frane per l'iconica cittadina di Sidi Bou Said; Ciclone Harry: in Tunisia Sidi Bou Said sotto osservazione speciale.

