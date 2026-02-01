sicurezza ma con rispetto metal detector nelle scuole dopo il delitto di aba 7 studenti su 10 condividono

A Spezia, i metal detector sono già stati installati davanti alla scuola “Einaudi Chiodo” dopo il brutale omicidio di Aba. La decisione ha diviso gli insegnanti e i genitori: molti si aspettano più sicurezza, altri temono che possa creare un clima di paura. La maggior parte degli studenti, invece, si mostra favorevole all’uso dei metal detector, ritenendolo un modo per proteggere tutti. Ora si aspetta di vedere se questa misura porterà davvero a una scuola più sicura o se servono altri strumenti.

La Spezia, 1 febbraio 2026 – L’introduzione dei metal detector davanti alla scuole “Einaudi Chiodo“ di Spezia ha aperto un dibattito a carattere nazionale sull’opportunità del sistema di controllo varato per evitare l’introduzione in classe di armi e oggetti pericolosi. Il dramma che purtroppo è stato vissuto nell’istituto superiore cittadino teatro dell’aggressione mortale di Abanoub Youssef ha diviso gli studenti e gli insegnanti. 2026 - LUNA BLU- PERACCHINI Sette studenti su dieci condividono. Il sito nazionale dedicato al mondo scolastico Skuola.net ha affrontato il tema evidenziando come sette studenti su dieci abbiano espresso condivisione sull’entrata in vigore della direttiva interministeriale firmata dai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi che disciplina l’uso dei metal detector mobili, quindi utilizzati dalle forze dell’ordine, e i controlli di sicurezza, soprattutto nei cotesti più complicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

La Spezia mette subito in campo controlli più severi vicino alle scuole, dopo l’omicidio avvenuto dieci giorni fa alla Einaudi-Chiodo.

