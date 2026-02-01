Sicurezza a scuola la preside di Ponticelli | Metal detector? Chi critica dovrebbe vivere certe realtà

La preside del 'Marie Curie' di Napoli, Valeria Pirone, difende i controlli di sicurezza nelle scuole. In risposta alle critiche sul ricorso ai metal detector, Pirone afferma che chi li critica dovrebbe vivere certe realtà. Lei sottolinea che i controlli sono necessari per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, e non si tratta di un provvedimento inutile. La preside spiega che spesso le polemiche vengono da chi non ha mai vissuto situazioni di insicurezza reale.

Valeria Pirone, preside del ‘Marie Curie’ di Napoli, difende all’Adnkronos i controlli di sicurezza scolastici. In aree a rischio la deterrenza è necessaria: dopo un ferimento nel 2023, le ispezioni hanno riportato serenità tra studenti e famiglie, evolvendosi oggi in verifiche periodiche efficaci contro la violenza. La sicurezza negli istituti di frontiera richiede pragmatismo. Valeria Pirone, dirigente dell’Istituto tecnico ‘Marie Curie’ di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, difende le misure adottate nel suo istituto, inclusa la richiesta di metal detector. Parlando all’Adnkronos, la dirigente rivendica la tempestività della sua iniziativa: “Sono stata la prima preside a fare richiesta dell’uso dei metal detector all’ingresso dell’istituto, due anni e mezzo fa”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Ponticelli Sicurezza **Scuola: preside Ponticelli, ‘ben vengano metal detector, da noi controlli a campione'** Il preside Ponticelli di Roma afferma che l’uso dei metal detector a scuola può essere utile, ma deve essere accompagnato da iniziative di sensibilizzazione, dialogo e testimonianze. Metal detector a scuola: favorevoli 6 giovani su 10. Valditara: "Chi parla di repressione è fuori dalla realtà". E a Modena arrivano gli "School Tutor" Un sondaggio di Skuola rivela che sei studenti su dieci sono favorevoli all’uso dei metal detector a scuola, evidenziando un orientamento positivo tra i giovani. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ponticelli Sicurezza Argomenti discussi: Controlli di sicurezza nelle scuole, cosa dice la circolare inviata ai Prefetti dai Ministri dell'Istruzione e dell'Interno; Sicurezza a scuola, la soluzione non è il metal detector; Sicurezza a scuola: a Trieste proseguono i pattugliamenti e il dialogo con gli istituti; Prefettura Trieste, i controlli per la sicurezza a scuola proseguiranno. Sicurezza a Scuola: un equilibrio tra prevenzione ed educazioneUn episodio recente verificatosi in un istituto superiore di Varese ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole italiane. Un presunto gioco con un coltello a farfalla nei bagni dell’isti ... informazionescuola.it Cosa si intende per sicurezza a scuola? Maestri dell’asilo nel limbo tra proteggere ed educareNel lavoro educativo con i bambini più piccoli, il confine tra proteggere ed educare è spesso sottile. L’attenzione alla sicurezza, legittima e necessaria, può trasformarsi facilmente in controllo ... tecnicadellascuola.it TIF Media. . Metal detector a scuola: sicurezza o controllo eccessivo Una nuova direttiva firmata dai ministri Piantedosi e Valditara apre alla possibilità di controlli con metal detector mobili all’ingresso degli istituti, su richiesta dei presidi e in base ai rischi de - facebook.com facebook Metal detector a scuola: più sicurezza o più paura Oggi @siamonoitv2000 parte da qui. Alle 15.15 su #TV2000 una puntata dedicata ai giovani e ai recenti episodi di violenza. Commentano: Raffaela Milano @SaveChildrenIT, lo psicologo Matteo Lancini, Ma x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.