Siamo tutti Marcos Tejo? L’ipocrisia del silenzio in Cadavere Squisito
Questa volta il silenzio parla più di mille parole. In un mondo dove tutti sembrano ignorare, Marcos Tejo si fa spazio tra le pagine di “Cadavere Squisito”, un libro che mette in luce l’ipocrisia del nostro silenzio collettivo. La domanda è semplice: siamo davvero tutti coinvolti o preferiamo girarci dall’altra parte? La risposta potrebbe essere più scomoda di quanto sembri.
Se vi chiedessi di suddividere i libri presenti nella vostra libreria per genere o per ordine alfabetico, potreste pensare che non vi sia nulla di più semplice. Ma se vi chiedessi di categorizzare ogni opera per impatto emotivo oppure per la capacità di scardinare le vostre certezze? O, ancora, se vi chiedessi di ordinare i libri che, invece, si pongono l’obiettivo di criticare gli aspetti più intrinseci della società? In questo caso, la situazione potrebbe essere più ostica. C’è un titolo, però, che senza discussioni possiamo inserire in quest’ultima divisione: Cadavere Squisito. Un romanzo che sembra, ma non è. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
