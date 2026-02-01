Siamo di sinistra | i docenti dei licei di Bologna contro il questionario di Azione Studentesca | VIDEO

Questa mattina, alcuni insegnanti dei licei di Bologna hanno deciso di uscire allo scoperto. Hanno pubblicamente dichiarato di essere di sinistra, mettendo in chiaro nome, cognome, volto e orientamento politico per rispondere a un questionario promosso da Azione Studentesca. La decisione ha sorpreso molti, perché si tratta di docenti che hanno voluto mostrarsi senza filtri, sfidando le pressioni e le tensioni intorno a questa iniziativa. La scuola di Bologna si anima così di un confronto aperto e diretto, con insegnanti che non si nascond

Dopo il sondaggio sugli "insegnanti di sinistra", un gruppo di professori realizza un video di autodenuncia: "Non è una lista neutra, ma una forma di proscrizione" "Siamo di sinistra". Mettono direttamente nome, cognome, volto e credo politico le docenti e i docenti dei licei di Bologna che hanno deciso di rispondere pubblicamente al questionario promosso da Azione Studentesca, l'organizzazione studentesca legata a Gioventù Nazionale, realtà giovanile di Fratelli d'Italia. Nei giorni scorsi, davanti a numerosi istituti scolastici, sono comparsi volantini che rimandavano a un sondaggio online in cui si invitavano gli studenti a segnalare "docenti di sinistra che fanno propaganda".

