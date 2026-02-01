Si sblocca la realizzazione della Comunità energetica Arese Sud

Il Comune di Arese ha deciso di andare avanti con la realizzazione della Comunità energetica Arese Sud, anche senza i fondi statali. Dopo mesi di attese, ora il progetto può partire, garantendo produzione e consumo di energia rinnovabile condivisa tra i cittadini. La decisione arriva in un momento in cui i finanziamenti nazionali sono stati ridotti, ma il Comune ha scelto di investire comunque.

I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. Don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer ha deciso di lasciare il sacerdozio. È una notizia. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. Lunedì 2 febbraio 2026 è stato proclamato. Il marchio Armani contraffatto al centro di un maxi sequestro nel Sud Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Si sblocca la realizzazione della “Comunità energetica Arese Sud” Approfondimenti su Arese Sud Arese, Rsa: ritardi e riqualificazione energetica in alto mare Per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile: l'incontro Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Arese Sud Argomenti discussi: Cagliari, nuovo stadio: il progetto si sblocca in primavera; Il parco Viarno è un po’ più vicino: si sblocca l’acquisto di un terreno; Mancano poche iscrizioni: vogliamo attivare la seconda sezione della Scuola dell'infanzia; PNRR, al via la riqualificazione del lungomare di Crotone: più verde, socialità e sicurezza. Si sblocca la realizzazione della Comunità energetica Arese SudSi sblocca la realizzazione della Comunità energetica Arese Sud. Grazie al Comune, si farà anche senza contributi esterni Un passo decisivo verso la ... ilnotiziario.net Ve la ricordate Meli, la dolce vecchietta che ha trascorso dieci lunghi anni in un canile affollato del Sud Italia, prima di essere trasferita, qualche settimana fa, in Svizzera per avere una possibilità di trovare casa Siamo felici di dirvi che questa settimana Meli è - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.