Si presenta ubriaco in caserma fingendo di restituire un portafogli arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni si è presentato nei giorni scorsi alla caserma dei Carabinieri di San Pancrazio. Era visibilmente ubriaco e ha detto di voler restituire un portafogli che aveva trovato. Ma i militari hanno capito subito che qualcosa non tornava. L’uomo, invece di consegnare un oggetto smarrito, aveva intenzioni diverse. Alla fine, è stato arrestato e condotto in centrale. La scena ha creato momenti di tensione tra i presenti.

Tutto ha avuto inizio il 27 gennaio, quando l'uomo aveva contattato telefonicamente la caserma per segnalare di aver trovato un portafogli e chiedere informazioni sul titolare. Il militare di turno, rispettando la privacy, lo ha invitato a consegnare l'oggetto direttamente in caserma. Nonostante le spiegazioni, l'uomo ha continuato a insistere telefonicamente con tono minaccioso e, poco dopo, si è presentato di persona. Accomodato in caserma, ha assunto un atteggiamento provocatorio, rifiutandosi di mostrare il portafogli e, davanti all'invito a uscire, ha reagito con violenza verso i Carabinieri intervenuti per contenerlo.

