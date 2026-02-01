Si lanciò nelle acque del porto per salvare una bimba in carrozzina | il carabiniere eroe diventa Cavaliere della Repubblica

Un carabiniere si tuffa nelle acque del porto per salvare una bambina di 9 anni che era caduta in acqua durante i fuochi d’artificio per la Madonna del Mare. La bambina era in carrozzina e si trovava in vacanza con la famiglia. L’eroe, senza pensarci due volte, ha raggiunto la bimba e l’ha portata in salvo. Per il suo gesto di coraggio, è stato poi nominato Cavaliere della Repubblica.

"A Giovanni Giugliano va il ringraziamento di tutta la città per aver dato lustro a Riccione attraverso un atto di eccezionale valore civile", afferma la sindaca Si lanciò senza esitazione nelle acque del porto per salvare una bambina di 9 anni, in carrozzina e in vacanza con la famiglia, accidentalmente caduta dalla banchina durante lo spettacolo dei fuochi d'artificio per la Madonna del Mare del 20 luglio scorso. Giovanni Giugliano, appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri in servizio al Nucleo radiomobile locale, è stato nominato Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitagli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

