Si lancia col paracadute dalla torre abbandonata | il folle volo di 90 metri VIDEO

Questa notte un uomo si è lanciato col paracadute dalla torre abbandonata di Desio. Ha saltato da circa 90 metri di altezza, sfidando il buio e il rischio. Il volo è durato pochi secondi, prima di aprire il paracadute e atterrare nel cortile sottostante. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma per lui nessun problema grave. La polizia sta ora indagando sugli ultimi dettagli dell’insolito gesto.

Un tuffo nel vuoto col paracadute da circa 90 metri di altezza, in piena notte, dalla torre 'abbandonata' di Desio. È quello che ha compiuto un saltatore - ma potrebbero essere stati più di uno - nella notte tra sabato 31 e domenica 1 febbraio e che un nostro lettore è riuscito a testimoniare, riprendendo “l'impresa” col cellulare. Progettata nel 2007 coi lavori iniziati l'anno successivo, l’edificio sarebbe dovuto diventare cosiddetto fiore all’occhiello del Polo Tecnologico di Desio. Ma la sua costruzione non è mai terminata, restando per anni uno scheletro di cemento alto 90 metri.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Desio Torre Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonata Sabato notte a Desio, una figura si sporge dal grande finestrone di un vecchio palazzone abbandonato. Desio, spericolato paracadutista si getta dalla torre abbandonata: un volo da 90 metri Un uomo si è lanciato dalla torre abbandonata nel polo tecnologico di Desio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Desio Torre Argomenti discussi: Si lancia con il paracadute da 4 metri, il suo iPhone cade dalla tasca – miracolosamente funzionava ancora quando lo ha ritrovato a terra. Si lancia col paracadute dalla torre abbandonata: il folle volo di 90 metri / VIDEOUn tuffo nel vuoto col paracadute da circa 90 metri di altezza, in piena notte, dalla torre 'abbandonata' di Desio. È quello che ha compiuto un saltatore - ma potrebbero essere stati più di uno - ... monzatoday.it Lancio fatale col paracadute, si indaga per omicidio colposo: cosa può essere successoFano, 16 dicembre 2025 – Paracaduti, telecamera sotto sequestro e autopsia disposta. La Procura di Pesaro ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti sulla tragedia che domenica, ... ilrestodelcarlino.it Pazienti. Giulio Cercato · Echoes Of Us (Instrumental). A 102 anni si è lanciata con il paracadute, diventando la paracadutista più anziana della Gran Bretagna. Manette Baillie non ha voluto “dimostrare” nulla, se non che la curiosità, il divertimento e il desideri - facebook.com facebook Voli e lanci con il paracadute non registrati, società sportiva nei guai per aver evaso 3 milioni x.com

