Si chiude il Festival delle Arti Oggi alle 17 il teatro dell’Ascolto

Oggi alle 17, ai Magazzini del Sale Torre di Cervia, si chiude il Festival delle Arti. Sul palco va in scena lo spettacolo “Vite che non sono la mia”, che segna la fine della mostra “Il Volto dell’Artista”. La città si prepara a salutare l’evento con un’ultima giornata di spettacoli e mostre, tra attori e artisti che hanno portato colore e emozioni in questi giorni.

Oggi alle 17 ai Magazzini del Sale Torre, con lo spettacolo “Vite che non sono la mia“ si conclude la mostra del Festival delle Arti di Cervia dal titolo “Il Volto dell’Artista”. Un reading a più voci, in occasione del finissage della mostra, interpretato dal Gruppo di lettura del Teatro dell’Ascolto di Bologna, che da tempo si cimenta in letture espressive di classici, scrittori contemporanei e testi poetici, composto da Nadia Ballestri, Petronella Ortmann, Maria Antonietta Branca, Santina Ceriotti, Angela Paioli, Giovanna Pezzi e Patrizia Ramari. Letture al femminile ispirate a parole che delineano il volto “interiore” di diverse artiste, la loro bellezza, la loro forza, la loro luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si chiude il Festival delle Arti. Oggi alle 17 il teatro dell’Ascolto Approfondimenti su Festival Arti Energie per il futuro dell’export: il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio Energie per il futuro dell’export: il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio Energie per il futuro dell’export, il Roadshow di SACE dedicato alle imprese italiane, si conclude a Roma a gennaio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Festival Arti Argomenti discussi: Domenica 1° febbraio si chiude la mostra di Rockkereto Festival; Si chiude il Festival delle Arti. Oggi alle 17 il teatro dell’Ascolto; Trieste Film Festival 2026: il programma dell’ultimo giorno; Ai Festival svela futuro, da Milano statement dell'Ia internazionale. Si chiude il Festival delle Arti. Oggi alle 17 il teatro dell’AscoltoOggi alle 17 ai Magazzini del Sale Torre, con lo spettacolo Vite che non sono la mia si conclude la mostra del Festival delle Arti di Cervia dal titolo Il Volto dell’Artista. Un reading a più voci ... ilrestodelcarlino.it ENZO GRAGNANIELLO Enzo Gragnaniello chiude il ‘Festival della Montagna’ a Roseto ValfortoreRassegna che nelle ultime settimane ha trasformato il borgo dei Monti Dauni in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto ... statoquotidiano.it Domenica 1° febbraio si chiude la mostra di Rockkereto Festival Presso la Sala Civica Fabrizio De Andrè in via Mazzini 9 a Rovereto sulla Secchia.... - facebook.com facebook A Torino Francesissimo, venerdì Daniel Pennac apre il nuovo festival. Domenica chiude Sansal, per la prima volta in Italia dopo scarcerazione #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.