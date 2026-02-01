Shutdown parziale in Usa durerà almeno altri due giorni

Il governo federale degli Stati Uniti ha avviato uno shutdown parziale ieri mattina, e al momento si prevede che durerà almeno altri due giorni. Le attività di molte agenzie sono state sospese, causando disagi in diversi settori. La situazione resta incerta mentre i politici cercano di trovare un accordo per riaprire le porte dell’amministrazione.

