Shutdown parziale in Usa durerà almeno altri due giorni
Il governo federale degli Stati Uniti ha avviato uno shutdown parziale ieri mattina, e al momento si prevede che durerà almeno altri due giorni. Le attività di molte agenzie sono state sospese, causando disagi in diversi settori. La situazione resta incerta mentre i politici cercano di trovare un accordo per riaprire le porte dell’amministrazione.
(Adnkronos) – Lo shutdown parziale del governo federale americano, iniziato ieri mattina, potrebbe proseguire almeno fino a martedì. Lo riferisce Politico, secondo cui la Camera dei Rappresentanti dovrebbe votare il pacchetto di spesa da 1,2 trilioni di dollari solo dopo che la Commissione per il Regolamento lo avrà preparato, ma l’opposizione dei Democratici e le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Shutdown Parziale
Shutdown, Trump firma la fine: dopo 43 giorni il governo Usa riapre. «Non si ripeta mai più»
Trump firma la fine dello shutdown: il governo Usa apre dopo 43 giorni di caos politico. Cosa succede ora
Ultime notizie su Shutdown Parziale
Argomenti discussi: Stati Uniti, shutdown parziale del Governo; Usa: accordo al fotofinish su fondi, scatta shutdown ma solo per weekend; Usa verso lo shutdown: scontro al Senato sul bilancio e sull’Ice; Usa, rischio shutdown: scontro su fondi DHS e riforme ICE dopo Minneapolis, crepa MAGA sulle armi.
Usa, inizia lo shutdown federale: esclusi i fondi Ice dall’accordo al SenatoIl secondo shutdown del governo federale in un anno di seconda presidenza di Donald Trump è iniziato la notte scorsa, dopo che i fatti di Minneapolis hanno interrotto i negoziati bipartisan che erano ... affaritaliani.it
Usa, è di nuovo shutdown: cosa succede adesso?Nella notte è iniziato un nuovo shutdown, il secondo da quando Trump è tornato alla presidenza: si attende il voto della Camera ... notizie.it
Stati Uniti in shutdown parziale, ma Trump esulta: «I miei dazi hanno creato un miracolo economico». #wallstreet x.com
Shutdown parziale negli USA, ma Trump parla di miracolo americano. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.