Shutdown parziale in Usa durerà almeno altri due giorni

Da periodicodaily.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo federale degli Stati Uniti ha avviato uno shutdown parziale ieri mattina, e al momento si prevede che durerà almeno altri due giorni. Le attività di molte agenzie sono state sospese, causando disagi in diversi settori. La situazione resta incerta mentre i politici cercano di trovare un accordo per riaprire le porte dell’amministrazione.

(Adnkronos) – Lo shutdown parziale del governo federale americano, iniziato ieri mattina, potrebbe proseguire almeno fino a martedì. Lo riferisce Politico, secondo cui la Camera dei Rappresentanti dovrebbe votare il pacchetto di spesa da 1,2 trilioni di dollari solo dopo che la Commissione per il Regolamento lo avrà preparato, ma l’opposizione dei Democratici e le.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Shutdown Parziale

Shutdown, Trump firma la fine: dopo 43 giorni il governo Usa riapre. «Non si ripeta mai più»

Trump firma la fine dello shutdown: il governo Usa apre dopo 43 giorni di caos politico. Cosa succede ora

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Shutdown Parziale

Argomenti discussi: Stati Uniti, shutdown parziale del Governo; Usa: accordo al fotofinish su fondi, scatta shutdown ma solo per weekend; Usa verso lo shutdown: scontro al Senato sul bilancio e sull’Ice; Usa, rischio shutdown: scontro su fondi DHS e riforme ICE dopo Minneapolis, crepa MAGA sulle armi.

shutdown parziale in usaUsa, inizia lo shutdown federale: esclusi i fondi Ice dall’accordo al SenatoIl secondo shutdown del governo federale in un anno di seconda presidenza di Donald Trump è iniziato la notte scorsa, dopo che i fatti di Minneapolis hanno interrotto i negoziati bipartisan che erano ... affaritaliani.it

Usa, è di nuovo shutdown: cosa succede adesso?Nella notte è iniziato un nuovo shutdown, il secondo da quando Trump è tornato alla presidenza: si attende il voto della Camera ... notizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.