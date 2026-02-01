Short track Day-3 Mondiali junior | dominio Giappone Italia senza medaglie

La terza giornata dei Mondiali junior di short track a Salt Lake City si conclude con un bilancio deludente per l’Italia. I nostri atleti non riescono a conquistare medaglie, mentre il Giappone domina ancora le gare. La giornata ha visto le finali, ma gli azzurri hanno faticato a emergere tra i migliori del mondo. Ora si aspetta la prossima occasione per migliorare i risultati.

Il Day-3 per le finali Mondiali junior di short track non ha portato grandi soddisfazioni per lo sport azzurro: molto bene il Giappone È passata in archivio anche la terza giornata di Mondiali junior di short track a Salt Lake City, negli Stati Uniti, la prima dedicata alle finali. Purtroppo non sono arrivate grandi soddisfazioni per lo sport azzurro, almeno per quanto riguarda podi e medaglie.

Oggi i Mondiali junior di short track a Salt Lake City si sono conclusi senza medaglie per l’Italia.

Quattro giorni di gare, dal 29 gennaio al 1° febbraio, presso l’Olympic Oval di Salt Lake City.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

