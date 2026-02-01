Shakespearology | quando il Bardo interroga il nostro tempo

Un nuovo progetto invita a incontrare Shakespeare, non solo a studiarlo. Si chiama Shakespearology e vuole andare oltre le interpretazioni tradizionali. L’obiettivo è far dialogare il Bardo con il nostro tempo, utilizzando i suoi testi come spunto di riflessione. Non si tratta di un semplice studio, ma di un confronto diretto tra il passato e il presente. Così, Shakespeare diventa un interlocutore vivo, capace di parlare ancora alle nuove generazioni.

Non capita spesso che un classico smetta di essere oggetto di studio per diventare interlocutore. Shakespearology nasce proprio da questo cortocircuito: non raccontare Shakespeare, ma incontrarlo. Oggi pomeriggio alle 18, al Teatro CastOro di Rimini (via del Castoro, 7), il pubblico sarà invitato a un faccia a faccia immaginario con il Bardo di Avon, in uno spettacolo che mescola biografia, teatro e cultura pop con intelligenza e ironia. Lo spettacolo è scritto da Daniele Villa, interpretato da Woody Neri e prodotto e diretto dalla compagnia Sotterraneo, realtà tra le più riconosciute del teatro di ricerca italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

