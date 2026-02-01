Sfilate di Carnevale a Sovigliana e Vitolini

Questa sera alle 14, le strade di Vitolini si riempiranno di colori e allegria con la tradizionale sfilata di Carnevale. È una delle feste più longeve della zona, pronta a coinvolgere bambini e adulti con carri, maschere e musica. La manifestazione, che si ripete ogni anno, attira molti spettatori e appassionati, desiderosi di vivere un pomeriggio di festa nel cuore di Vinci.

VINCI Una delle più longeve manifestazioni di Carnevale è pronta ad animare le vie di Vitolini. Questo pomeriggio alle 14.30 tornerà nella frazione di Vinci il "Carnevale dei bambini", giunto alla sua 39esima edizione. Si parte con la classica sfilata dei carri allegorici, ma il ricco programma proposto dalla Compagnia degli Ortacci vede in cartellone anche tante altre coloratissime iniziative per grandi e piccini, a partire dai giochi gonfiabili per i più piccoli fino a "Colori in allegria" e "Pentolaccia in Piazza", passando per il concorso "La Maschera più bella" (categorie bambini e adulti). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfilate di Carnevale a Sovigliana e Vitolini Approfondimenti su Vinci Carnevale Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci Il Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci torna anche quest’anno con la sua 39ª edizione. Sfilate in maschera e danza aerea: torna il Carnevale di Alfonsine Il Carnevale di Alfonsine torna domenica 15 febbraio, offrendo una sfilata di gruppi in maschera per le vie del paese, con partenza da piazza Monti alle 14:30. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vinci Carnevale Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Carnevale a Pordenone 2026: videoproiezioni, sfilata dei Carri e Festa dei bambini; Carnevale, tutti gli appuntamenti che colorano il Vicentino con sfilate e carri allegorici; Carnevale 2026 in Sardegna: tutti gli appuntamenti da non perdere. Weekend nella Granda tra sfilate di Carnevale, ciaspolate e poesia: tutti gli eventi da non perdereSfilate in maschera a Fossano, Dronero, Revello e Cervasca. A Cuneo il festival Poeticôni, a Saluzzo debutta la nuova Castellana. Escursioni sulla neve, concerti, teatro e mercatini completano il prog ... targatocn.it Carnevale di San Benedetto, alla sfilata aderiscono i gruppi dei comitati di quartiereSAN BENEDETTO Si avvicina il periodo dell’anno dedicato al Carnevale e anche a San Benedetto si intensifica l’organizzazione dell’evento più colorato del 2026. In ... corriereadriatico.it Sfilate, musica e rituali: tutto pronto per il Carnevale muggesano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.