Seveso passa la fiamma olimpica | festa in piazza e un numero speciale

Questa mattina, a Seveso, si è acceso ufficialmente il percorso della fiamma olimpica. La città si è animata con una grande festa in piazza, mentre i portatori del fuoco hanno attraversato le strade principali. Il 4 febbraio, la fiamma arriverà per la 59esima tappa, portando con sé l’anticipazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La gente si prepara a vivere un momento speciale, tra entusiasmo e orgoglio.

Il 4 febbraio la fiamma olimpica arriverà a Seveso per la 59esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Proveniente da Saronno, intorno alle 15:42 la fiaccola farà il suo ingresso in città: vediamo come sarà accolta.Chi ci sarà ad aspettare la fiaccola La città che deve il suo nome.

