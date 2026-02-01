Serve cooperazione contro l’odio sui social

Le istituzioni italiane stanno lavorando duramente per contrastare l’odio sui social network. Gli insegnanti cercano di trasmettere messaggi positivi, ma è evidente che anche le autorità si impegnano molto in questa battaglia. La questione resta complessa e richiede uno sforzo collettivo.

"Colgo in modo virtuoso il messaggio degli insegnanti, ma aggiungo che le istituzioni stanno facendo tanto. E mi aspetto da tutti impegno e responsabilità, per un patto Stato-scuola-famiglia". Lo dice il segretario di Stato all'Istruzione, Teodoro Lonfernini ai microfoni di San Marino Rtv, dopo la lettera aperta di un gruppo di insegnanti delle scuole medie del Titano. Lettera che ha scatenato un dibattito e una profonda riflessione a San Marino. "Con crescente preoccupazione – si legge in quella lettera – osserviamo il clima di odio che si respira quotidianamente sui social network, in particolare all'interno dei gruppi sammarinesi.

