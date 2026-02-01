Serrone l' ultima battuta finisce in ospedale | cacciatore cade in un dirupo e si rompe il femore

Un cacciatore di Genazzano è finito in ospedale dopo essere caduto in un dirupo a Serrone. Doveva essere l’ultima uscita della stagione venatoria, ma invece si è ritrovato a dover ricevere cure per un femore rotto. È stato un incidente che ha messo fine alla giornata in modo doloroso, anche se fortunatamente senza conseguenze gravi.

Doveva essere l'uscita conclusiva per salutare la stagione venatoria, ma si è trasformata in una disavventura a lieto fine, seppur dolorosa, per un cacciatore di Genazzano. Nel tardo pomeriggio di ieri, 31 gennaio, l'uomo è rimasto vittima di un serio infortunio tra i boschi di Serrone, in una zona impervia che ha richiesto un complesso intervento di recupero aereo. L'incidente è avvenuto in località Velobriglio, lungo la nota "strada degli 800", un'area caratterizzata da una conformazione orografica difficile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo — non più giovanissimo — ha perso l'equilibrio mentre si muoveva sul terreno accidentato, rovinando pesantemente al suolo.

