Serie C Puliservice continua a macinare punti | battuta anche Cidue Campo Calabro

La Puliservice di Franco Giglietta non si ferma più. La squadra ha vinto anche contro Cidue Campo Calabro, mantenendo salda la testa della classifica in Serie C. I giocatori continuano a giocare con determinazione, portando a casa punti e rafforzando la loro posizione. La squadra sembra inarrestabile in questa fase della stagione.

Gara tecnica e di gruppo dove tutte le pallavoliste hanno risposto molto bene. La gara finisce 3-0 Ordinaria amministrazione per la Puliservice capolista. Le amaranto di mister Franco Giglietta continuano a macinare gioco, vittorie e punti in classifica. È 3-0 alla Cidue Campo Calabro. Al Boccioni, le amaranto, si preparano alla seconda fase senza nessuna sbavatura. 25-13,25-14 e 25-12 i set. Lo staff tecnico ha potuto preservare la forte Giulia Speranza reduce da una settimana complicata per il virus influenzale. Alternanza tra i liberi D’Elia e Sartiano. Tutte in campo, tutte a punto e risultato mai in discussione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

