Serie C Puliservice continua a macinare punti | battuta anche Cidue Campo Calabro

Da reggiotoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Puliservice di Franco Giglietta non si ferma più. La squadra ha vinto anche contro Cidue Campo Calabro, mantenendo salda la testa della classifica in Serie C. I giocatori continuano a giocare con determinazione, portando a casa punti e rafforzando la loro posizione. La squadra sembra inarrestabile in questa fase della stagione.

Gara tecnica e di gruppo dove tutte le pallavoliste hanno risposto molto bene. La gara finisce 3-0 Ordinaria amministrazione per la Puliservice capolista. Le amaranto di mister Franco Giglietta continuano a macinare gioco, vittorie e punti in classifica. È 3-0 alla Cidue Campo Calabro. Al Boccioni, le amaranto, si preparano alla seconda fase senza nessuna sbavatura. 25-13,25-14 e 25-12 i set. Lo staff tecnico ha potuto preservare la forte Giulia Speranza reduce da una settimana complicata per il virus influenzale. Alternanza tra i liberi D’Elia e Sartiano. Tutte in campo, tutte a punto e risultato mai in discussione.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

