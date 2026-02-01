Serie B Padova-Monza | le pagelle degi uomini di Andreoletti

Questa mattina, il Padova ha perso in casa contro il Monza nella 22ª giornata di Serie B. I giocatori di Andreoletti non sono riusciti a trovare il gol e hanno lasciato i tre punti agli ospiti. Le pagelle dei protagonisti mostrano alcune lacune, soprattutto in attacco, e il risultato lascia i tifosi con un po’ di delusione. Ora il club si prepara a risalire la china già dalla prossima partita.

Sorrentino una certezza, Bortolussi ispirato al pari del Papu. Ecco tutti i voti dei padovani nel match contro la squadra di Paolo Bianco Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la sconfitta contro il Monza nella 22ªgiornata del campionato di Serie BKT. PADOVA (3-5-2)Sorrentino 7; Faedo 5, Sgarbi 6, Perrotta 6 (dal 1' s.t. Villa 6); Capelli 6, Fusi 6, Harder 5,5 (dal 45' s.t. Silva s.v.), Di Maggio 6,5 (dal 22' s.t. Varas 5,5), Barreca 5 (dal 45' s.t. Di Mariano s.v.); Bortolussi 6,5, Gomez 6,5 (dal 17' s.t. Lasagna 6)A DISPOSIZIONE Fortin, Mouquet, Belli, Crisetig, Seghetti, Ghiglione, Pastina, BuonaiutoALLENATORE Andreoletti 5,5Sorrentino 7 - Sembra Tom Hanks in Cast Away: solo contro le onde del Monza, ma sempre lucido.

