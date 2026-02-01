Serie A Women Juventus-Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa domenica, la Juventus Women torna in campo per il primo match del girone di ritorno contro il Sassuolo Women. La partita si gioca il 1° febbraio 2026 e sarà un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica. I tifosi già si preparano a seguire l’incontro in diretta TV, mentre le formazioni sono in fase di definizione. La sfida promette grande spettacolo e si svolge in un momento chiave della stagione.

Le bianconere inaugurano il girone di ritorno al Pozzo-La Marmora: precedenti favorevoli e voglia di riscatto dopo lo 0-0 dell'andata Domenica 1° febbraio 2026 segna l'inizio del girone di ritorno della Serie A Women per la Juventus Women, attesa dalla sfida contro il Sassuolo Women. Il match, valido per la 12ª giornata di campionato, si giocherà al Pozzo-La Marmora di Biella, con calcio d'inizio alle ore 18. I precedenti raccontano una storia a tinte bianconere. La Juventus ha perso una sola volta in 19 confronti di Serie A contro il Sassuolo (14 vittorie, 4 pareggi). Attenzione però a un dato inedito: le bianconere potrebbero pareggiare tre gare di fila contro le neroverdi per la prima volta nella competizione e restare senza segnare per due incontri consecutivi contro le emiliane, eventualità mai accaduta finora nel massimo campionato, dopo lo 0-0 dell'andata.

