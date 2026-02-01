Serie A Women Juventus-Sassuolo 4-0 Poker e spettacolo | gol e highlights

La Juventus Women domina il Sassuolo e vince 4-0 in casa, regalando una serata di ottimo calcio ai tifosi. La squadra di coach Guarino controlla tutta la partita, segna quattro gol e tiene sempre sotto pressione le avversarie. Una vittoria netta che rafforza la posizione in classifica e fa sognare i supporter bianconeri.

La Juventus Women non sbaglia e regala una serata da incorniciare ai propri tifosi: nella dodicesima giornata di Serie A Women, le bianconere superano con un netto 4-0 il Sassuolo, imponendo gioco, ritmo e qualità dall’inizio alla fine. Protagoniste assolute Beccari, autrice di una splendida tripletta, e Cristiana Girelli, che nel giorno della presenza numero 238 in bianconero sigla anche il gol numero 150 con questa maglia. L’approccio della Juventus Women è subito autoritario. Pressing alto, possesso palla costante e grande intensità mettono in difficoltà il Sassuolo sin dai primi minuti. Il vantaggio arriva già al 9’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Krumbiegel calcia dal limite, Durand non trattiene e Beccari è la più lesta ad avventarsi sul pallone per l’1-0.🔗 Leggi su Torinotoday.it

