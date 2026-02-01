Serie A Torino-Lecce 1-0 Che Adams firma il riscatto | gol e highlights

Il Torino torna a vincere dopo quattro sconfitte di fila. La squadra batte il Lecce 1-0 con un gol di Che Adams, che firma il riscatto. Partita combattuta, ma alla fine sono i granata a portare a casa i tre punti fondamentali per risollevarsi in classifica.

Il Torino ritrova finalmente la vittoria e lo fa nel modo più concreto possibile: 1-0 al Lecce, tre punti pesantissimi dopo quattro sconfitte consecutive e una classifica che torna a respirare. Allo stadio si vede una partita ruvida, povera di fronzoli e di spettacolo, ma per i granata contava soprattutto il risultato. Il match si accende a sprazzi. Paradossalmente il Torino colpisce nel momento migliore degli ospiti, che al 26’ avevano spaventato Paleari con una conclusione dalla distanza di Ramadani. Tre minuti dopo, però, arriva l’episodio che decide la gara: Nikola Vlasic inventa un assist perfetto e Che Adams è glaciale nel battere Wladimiro Falcone con un piattone sotto misura.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino Lecce

Dopo quattro sconfitte di fila, il squadra di Torino rompe il digiuno e vince 1-0 contro il Lecce.

Il Torino batte 1-0 il Lecce nel match della 23esima giornata di Serie A.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Lecce

Argomenti discussi: Torino Lecce in tv e streaming: dove vedere la partita; Torino - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Torino-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Torino-Lecce: Maratona e tifoseria in silenzio, ma il club apre lo stadio.

Le pagelle di Torino-Lecce 1-0: Duvan Zapata in gran forma, bene Vlasic, Falcone salva i suoi più volteSERIE A - Dopo quattro sconfitte consecutive, torna al successo il Torino di Baroni. Tre punti salvezza fondamentali nel match all'Olimpico contro il Lecce, bat ... eurosport.it

Torino-Lecce 1-0: Adams trascina i granata, Baroni si allontana dalla zona retrocessione e inguaia Di FrancescoFesta granata dopo quattro sconfitte consecutive: decisivo il gol dell'attaccante scozzese su assist di Vlasic. I giallorossi non sanno più vincere: sesto ko nelle ultime otto partite, il terzultimo p ... corrieredellosport.it

Il Torino batte Lecce 1-0 con un gol di Adams. Respira Baroni dopo quattro sconfitte consecutive x.com

Quotidiano di Puglia. . Al termine di Torino-Lecce torna l'appuntamento con Tornelli & Ritornelli, il format video di Nuovo Quotidiano di Puglia. In diretta le opinioni, l'analisi tattica, le pagelle, i commenti dei tifosi. A cura di Giuseppe Andriani, con Michele Tossa - facebook.com facebook