SERIE A STREAMING | Torino-Lecce streaming gratis

Domenica alle 12.30, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si gioca il match tra Torino e Lecce. Entrambe le squadre cercano punti importanti dopo un turno senza vittorie: i granata sono reduci dalla sconfitta contro il Como, mentre i salentini vengono dal pareggio con la Lazio. La partita si prospetta equilibrata e cruciale per la classifica.

Torino e Lecce si affrontano domenica 1° febbraio alle 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti dopo un turno che le ha viste uscire senza vittorie: i granata arrivano dalla sconfitta contro il Como, i salentini dal pareggio con la Lazio. La sfida mette in palio tre punti che possono incidere sulla corsa salvezza. Il contesto è chiaro: la squadra di Marco Baroni cerca una reazione davanti al proprio pubblico, mentre quella di Eusebio Di Francesco punta a dare continuità ai segnali positivi mostrati nell'ultimo turno.

