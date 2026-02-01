SERIE A STREAMING | Como-Atalanta streaming gratis

Oggi pomeriggio alle 15, al stadio Sinigaglia, si gioca Como contro Atalanta. È la 23ª giornata di Serie A e le squadre sono pronte a scendere in campo. Entrambi gli allenatori devono ancora decidere alcune scelte in attacco e sulle fasce, mentre i tifosi cercano di capire come andrà a finire questa partita importante per la classifica. La sfida si svolge senza pubblico in casa, ma le emozioni non mancheranno.

Como e Atalanta si affrontano oggi, domenica 1° febbraio alle 15, allo stadio Sinigaglia, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A, con i due allenatori chiamati a sciogliere dubbi pesanti soprattutto in attacco e sulle corsie. I lariani cercano continuità dopo un periodo in crescita, la Dea vuole consolidare la propria posizione restando agganciata alle zone europee. Il quadro della vigilia è chiaro: la partita passa dalle decisioni su uomini chiave e dall’equilibrio tra gestione delle energie e spinta offensiva. I dubbi di Fabregas tra attacco e difesa. In casa Como, Cesc Fàbregas valuta fino all’ultimo le condizioni di Douvikas, alle prese con una lieve distorsione alla caviglia rimediata in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Approfondimenti su Como Atalanta

Lazio-Como è l'incontro della 21ª giornata di Serie A, in programma lunedì 19 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Como Atalanta

