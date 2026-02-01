Serie A Reggio BiC combatte e supera la SBS Bergamo | serata da incorniciare

La Reggio BiC ha battuto la SBS Bergamo 79-66 in una partita intensa e combattuta. La squadra di casa ha portato a casa una vittoria importante grazie a un secondo quarto di grande livello e a una prestazione eccezionale di Enzo Trabuchet, che ha guidato i suoi alla vittoria.

Al PalaCalafiore il match finisce 79-66. Una vittoria di gruppo, costruita con intensità difensiva, carattere e la prestazione straordinaria di Enzo Trabuchet Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Reggio BiC conquista due punti pesantissimi superando la SBS Bergamo con il punteggio di 79-66, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa grazie a un grande secondo periodo e a una prova monumentale di Enzo Trabuchet, autentico trascinatore con 40 punti messi a referto. L'avvio di gara è favorevole agli ospiti. Il primo canestro del match porta la firma del capitano Sripirom, ma Bergamo risponde colpo su colpo.

