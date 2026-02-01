Serie A caos durante la partita | il petardo colpisce il giocatore Tutto sospeso

Durante la partita allo stadio Zini, un petardo esplode e colpisce un giocatore, interrompendo bruscamente il match. Un boato forte risuona tra i tifosi, e per qualche istante tutto si ferma: niente cori, niente azioni di gioco, solo sguardi preoccupati verso il punto in cui è stato colpito il calciatore. La partita è stata sospesa mentre si cerca di capire cosa sia successo.

Un boato secco, improvviso. Per un attimo lo stadio Zini cambia faccia: niente cori, niente gioco, solo sguardi che corrono verso un punto preciso del campo. I calciatori si bloccano, la panchina si alza in piedi, sugli spalti cala un silenzio che fa venire i brividi. È l’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, e quello che succede in quei secondi gela tutti. Non è un fallo duro, non è un infortunio “normale”. È qualcosa che arriva dagli spalti e trasforma una partita di Serie A in un momento di paura vera. Il gesto che spegne lo stadio: Audero a terra. Al 4’ della ripresa un petardo finisce sul terreno di gioco, lanciato dal settore occupato dai tifosi nerazzurri.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Serie A Caos

Durante una partita della Superliga serba tra Radnicki e Zeleznicar, si è verificato un episodio che ha interrotto il normale svolgimento del match: un giocatore ha perso i sensi, richiedendo l’intervento tempestivo di un’ambulanza.

Ultime notizie su Serie A Caos

