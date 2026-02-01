Serie A 23° turno | Cremonese-Inter 0-2

Questa sera a Cremona, l’Inter vince 2-0 contro la Cremonese e rafforza la sua posizione in classifica. Con questa vittoria, i nerazzurri mantengono il primo posto con otto punti di vantaggio sul Milan, che scenderà in campo martedì, e nove sul Napoli. La squadra di Inzaghi ha dominato il match, portando a casa tre punti importanti per la corsa allo scudetto.

19.58 Colpo 0-2 a Cremona: prosegue sicura la cavalcata in vetta dell'Inter (+8 sul Milan,in campo martedì, +9 sul Napoli). Match già 'segnato' dopo mezz'ora:stacco vincente Lautaro (16') su corner Dimarco,raddoppio Zielinski (31') con una botta carica d'effetto che trafigge un non perfetto Audero. Bene invece Sommer su Bonazzoli.Ripresa.Petardo dei tifosi ospiti stordisce Audero:gioco fermo 4'. I nerazzurri non affondano più, gestiscono con autorità il doppio vantaggio, ma rischiano all'84': il palo nega a Zerbin l'1-2.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Cremonese Inter

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

PRONOSTICO Inter Cremonese #parodia #interisti

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 23^ giornata; La 23^ giornata di Serie A inizia stasera con l'anticipo Lazio-Genoa su DAZN; Partite 23a giornata Serie A: orari e quali sono su DAZN, NOW e Sky; Serie A, ecco i giocatori diffidati dopo la 22ª giornata: in lista anche Barella e Rabiot.

Serie A, 23° turno: gli orari di tutte le partite e dove vederle in TV e streamingEcco tutte le partite in programma oggi per il 23° turno di campionato, quando si giocano e dove vederle in TV e streaming. hdblog.it

Serie A, 23° turno: Torino-Lecce 1-0Dopo quattro ko di fila, il Torino torna a vincere. Ne fa le spese il Lecce, regolato all'Olimpico 1-0. Granata a 26 punti, salentini fermi a 18, quart'ultimi. rainews.it

Brutta scena allo Zini La partita era stata momentaneamente interrotta circa al 49' per soccorrere Audero a cui è scoppiato un petardo vicinissimo (lanciato dalla zona occupata dai tifosi nerazzurri) #Tuttosport #Audero #Cremonese #Inter - facebook.com facebook

Qualche momento di apprensione durante Cremonese-Inter: Emil Audero è rimasto a terra dopo l'esplosione di un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri all'interno dell'area in cui si trovava il portiere della squadra di casa. Audero è rimasto a terra per qualche m x.com