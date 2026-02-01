Gli avvistamenti di lupi aumentano nelle campagne attorno a Ravenna. Il Comune stima circa trenta esemplari diffusi tra i vari branchi, soprattutto nelle pinete costiere. Poche ore fa è stato trovato morto uno di questi esemplari a Lido Adriano, investito da un’auto. La presenza dei lupi in zona diventa sempre più evidente e preoccupa chi vive e lavora in queste aree.

Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi anche nelle campagne che circondano Ravenna: il Comune a questo proposito ipotizza la presenza di circa trenta esemplari sul territorio, suddivisi fra i vari branchi che popolano soprattutto le pinete costiere (uno di questi è stato trovato morto poche ore fa, per via di un incidente stradale, a Lido Adriano). Negli ultimi tempi gli avvistamenti sono aumentati perché questo è il periodo dell’anno in cui lupi di un anno d’età vanno ‘in dispersione’, lasciano cioè il branco dei genitori alla ricerca di nuovi territori. Una fase in cui si muovono molto, spesso anche in pieno giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sempre più avvistamenti di lupi: "Ecco un progetto per conviverci"

Approfondimenti su Ravenna Lupi

A San Gimignano si registrano sempre più frequenti avvistamenti di lupi nelle campagne circostanti.

L’aumento della presenza di lupi nelle aree urbane è un fenomeno che richiede attenzione e gestione responsabile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ravenna Lupi

Argomenti discussi: Sempre più avvistamenti di lupi: Ecco un progetto per conviverci; Lupi sempre più vicini alle zone centrali: negli scorsi giorni avvistamenti a Pile; Le visite dei cinghiali in città. Nuovi avvistamenti alla Sacra Famiglia; ALLARME LUPI A CASTELNUOVO VOMANO, AVVISTAMENTI SEMPRE PIÙ FREQUENTI E C'È CHI MEDITA DI AGIRE IN PROPRIO.

Avvistamenti di lupi in pianura: incontro informativo a RussiLa presenza del lupo non è più limitata alle aree montane: sempre più frequentemente vengono segnalati avvistamenti anche in contesti di pianura, legati ... ravennanotizie.it

Lupi sempre più vicini alle zone centrali: negli scorsi giorni avvistamenti a PileLa presenza dei lupi, sempre più spesso, all'interno del perimetro urbano torna al centro dell’attenzione in città ... laquilablog.it

Nonostante l’aumento degli avvistamenti, i lupi continuano a fuggire appena sentono una voce umana: https://kodmi.it/tEGnZ - facebook.com facebook

Avvistamenti e predazioni di lupi a Isera. Il Comune invita alla calma e a non frequentare i boschi di notte. x.com