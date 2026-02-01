Sembra Rabiot è Massolin E dietro il suo boom c' è anche un pesce rosso

L’Inter ha deciso di far crescere ancora il suo nuovo talento a Modena, dove lo lascerà fino alla fine del campionato. È Rabiot, o meglio Massolin, che con il suo fisico imponente e i suoi 2 metri sta facendo parlare di sé. Fino a pochi anni fa, si nascondeva in quinta serie francese. Ora, il suo presidente lo definisce “un marziano”, e dietro il suo successo ci sarebbe anche un pesce rosso, che sembra avergli portato fortuna.

Il "nuovo Rabiot" fino a tre anni fa giocava in quinta divisione francese. A 21 anni si divideva tra gli allenamenti e le partite con il Clermont in Ligue 1, nel frattempo aiutava la formazione B a vincere tra i dilettanti. Yanis Massolin per arrivare in alto ha dovuto avere pazienza: niente gavetta e tappe bruciate. Alla sua prima stagione tra i grandi ha collezionato appena sei presenze, tutte da subentrato, per un totale di 56 minuti giocati. Nel 2022, dopo aver provato a farsi strada in tanti piccoli club tra Francia e Svizzera, il centrocampista ha scelto di tornare a Moulins: nella squadra della sua città.

