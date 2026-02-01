Il Ministero della Giustizia ha aperto le candidature per assistenti sociali al Nord. La selezione riguarda esperti in servizio sociale che aiuteranno nelle attività della Giustizia Minorile, delle Comunità e dell’Esecuzione Penale Esterna. La procedura mira a trovare professionisti disponibili a collaborare con il sistema giudiziario in diverse aree.

Il Ministero della Giustizia ha avviato una procedura di selezione per titoli finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione libero-professionale a esperti in servizio sociale, destinati a supportare le attività della Giustizia Minorile e di Comunità e dell’ Esecuzione Penale Esterna. L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni volte a rafforzare i servizi territoriali e le attività di trattamento, reinserimento e inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La selezione prevede la formazione di elenchi di professionisti idonei, dai quali l’Amministrazione potrà attingere per l’attribuzione degli incarichi in base alle esigenze organizzative e operative degli uffici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Selezione per assistenti sociali al Nord, il Ministero della Giustizia assume

Approfondimenti su Ministero Giustizia

È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento il concorso pubblico del Ministero della Cultura per l’assunzione di 1.

Il Comune di Taranto ha assunto quattro nuove assistenti sociali attraverso una procedura di mobilità, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di welfare cittadino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ministero Giustizia

Argomenti discussi: Veneto, Comune di Breda di Piave: concorso per assistenti sociali, assunzioni a tempo indeterminato; Dirigenti Comunali: dal 16 febbraio il dott. Giorgio Gariboldi alla guida dei Servizi Sociali; Concorso Unico RIPAM Laureati 2026 da 1340 posti - Hai tempo fino alle 18 di oggi per partecipare; Servizi sociali ed accreditamento: avviso sempre aperto, o è legittimo identificare finestre temporali per la presentazione delle istanze?.

Veneto, Comune di Breda di Piave: concorso per assistenti sociali, assunzioni a tempo indeterminatoIl Comune di Breda di Piave, in provincia di Treviso (Veneto), ha indetto un concorso per assumere assistenti sociali a tempo indeterminato. Ecco il bando, requisiti e come fare domanda. ticonsiglio.com

6 Concorsi Pubblici per Assistenti SocialiPubblicati 6 bandi di Concorsi Pubblici per Assistenti Sociali: ecco i requisiti Il primo dei 6 Concorsi Pubblici indetti per gli Assistenti Sociali è stato voluto dal Comune di Manduria, dove è stata ... it.blastingnews.com

C.E.S.T.A BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI CORSO PER LA FORMAZIONE DI "ASSISTENTI FAMILIARI " - S. MARGHERITA B. - facebook.com facebook