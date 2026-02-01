Seguiti e intimiditi in strada volontari di Coming-Aut

Questa mattina, alcuni volontari di Coming-Aut sono stati seguiti e intimiditi mentre erano in strada. Un’auto si è avvicinata, il finestrino si è abbassato e sono stati costretti ad ascoltare a tutto volume “Faccetta Nera”, una canzone che richiama l’ideologia fascista. Poco dopo, l’auto ha iniziato un inseguimento, creando tensione tra i volontari e le persone che si trovavano nei paraggi. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando tutti con l’impressione di un gesto intimidatorio e provocatorio.

Il finestrino di un’auto che si abbassa per far sentire a tutto volume un brano noto per il suo richiamo all’ideologia fascista e all’odio come "Faccetta nera" e poi un inseguimento. L’episodio di intimidazione si è verificato all’1,30 della notte tra giovedì e venerdì in Strada Nuova dove un gruppo di volontari di Coming-Aut - associazione Lgbti+ stava rientrando in sede dopo una serata al caffè Teatro, portando con sé delle borse arcobaleno. Un tassista, che stava percorrendo la via in direzione del castello Visconteo, alla vista dei volontari ha abbassato i finestrini e ha riprodotto a tutto volume la canzone del ventennio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

