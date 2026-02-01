Se la psichiatria degenera in controllo sull’individuo

La psichiatria sta diventando sempre più un modo per controllare le persone, non solo per curarle. Questa deriva solleva dubbi su quanto le libertà individuali siano davvero rispettate quando si interviene sulla mente. Roberto Festa, nella prefazione di un libro su Thomas Szasz, mette in guardia: spesso si pensa che i principi di libertà siano messi in discussione solo da economisti o filosofi, ma ora tocca anche alla psichiatria.

In genere i principi libertari sono stati messi a fuoco, come nota Roberto Festa nella prefazione di Fede nella Libertà di Thomas Szasz (Rubettino editore), da economisti o filosofi. Difficile trovare uno psichiatra. Ma quando ti addentri nelle argomentazioni di Szasz capisci come ti sei perso una parte della Luna. Quella che non si vede. Quella del buio della ragione e della mente. Ma anche quella in cui surrettiziamente si insinua il germe del controllo e dello schiavismo. Proprio così. Il cuore del libro di Thomas Szasz è infatti una critica radicale alla psichiatria coercitiva e alla sua legittimazione da parte dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se la psichiatria degenera in controllo sull’individuo Approfondimenti su Fede nella Libertà Tamponamento a Milano degenera: automobilista trascinato sull’asfalto per oltre 100 metri Un semplice tamponamento a Milano si trasforma in un episodio drammatico: un automobilista viene trascinato sull’asfalto per oltre 100 metri. Lite sull’affidamento della figlia a Natale degenera in tentato omicidio a Melito: investe i suoceri Una lite familiare sull’affidamento della figlia durante Natale a Melito di Napoli è degenerata in un episodio di violenza, con un uomo che ha investito i propri suoceri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. PODCAST CAFFE' & PSICHIATRIA Pierluigi Politi Sulla contenzione in Psichiatria Falciano del Massico\Sessa Aurunca “La malattia mentale degenerativa nell’adulto e nell’anziano”, dedicato alla demenza senile e alla Malattia di Alzheimer, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza su tematich - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.