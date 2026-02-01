Se i giocatori potessero parlare più liberamente invece sono imbrigliati dalle regole interne dei club

I calciatori portoghesi si sentono spesso bloccati dalle regole interne ai club. Joaquim Evangelista, presidente dell’Assocalciatori, chiede di dare loro più voce e responsabilità. Secondo lui, sono il cuore del calcio e meritano di essere ascoltati di più, anche nel dibattito pubblico e nelle decisioni sportive.

I calciatori come cuore del sistema calcio. Il presidente dell'Assocalciatori portoghese, Joaquim Evangelista, rivendica un cambio di prospettiva nel dibattito pubblico e nelle politiche sportive, chiedendo più rispetto, più voce e maggiore responsabilità sociale per chi rappresenta la risorsa principale del calcio portoghese. Evangelista è intervenuto per rivendicare con forza la centralità dei giocatori nelle politiche sportive e nel dibattito pubblico sul calcio. A suo avviso, i calciatori continuano a essere sottovalutati nonostante rappresentino «la risorsa più grande del calcio portoghese».

