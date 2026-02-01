Se felicità non coincide con comodità | Coltiviamo l’orto e alleviamo capre l’intelligenza collettiva è la nostra guida

Una comunità si riunisce in un casolare per coltivare l’orto e allevare capre. La vera forza sta nella crescita personale di tutti i membri, che trovano nel lavoro quotidiano un modo per migliorarsi e condividere. La loro scelta di vita dimostra che la felicità non si trova nella comodità, ma nel fare insieme, nel prendersi cura della terra e degli animali.

Una comunità, un casolare, un gregge di capre e un importante - e fondamentale - filo conduttore: la crescita personale. È questa la realtà che caratterizza l'Eco Villaggio "Tempo di Vivere", insediato da ormai più di otto anni sulle impervie colline dell'alta Valperino, in località Camera.

