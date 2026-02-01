Scuole superiori e borse di studio come fare domanda

La Regione Liguria apre le domande per le nuove borse di studio rivolte agli studenti delle scuole superiori. Da oggi, le famiglie possono presentare la richiesta per ottenere il voucher destinato agli studenti iscritti all’anno scolastico 20252026. La procedura è semplice e mira ad aiutare le famiglie con i costi legati all’istruzione.

Regione Liguria lancia il nuovo bando per le borse di studio - voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado nell'anno scolastico 20252026. I contributi, il cui importo complessivo quest'anno ammonta a 868mila euro, sono finalizzati all'acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto e all'accesso a beni o servizi di natura culturale. La Regione ha definito come criteri per l'erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo Isee di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell'importo minimo, il valore di ogni borsa sarà riproporzionato in uguale misura fino a un massimo di 500 euro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Giunta regionale ha dato il via libera alle borse di studio per il prossimo anno scolastico, il 2025-2026.

