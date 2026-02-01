Scuola Grigoletti bambini nei prefabbricati ma il cantiere non c' è

I bambini della scuola primaria di Rorai Grande continuano a fare lezione in prefabbricati, anche se i lavori per il nuovo edificio non sono ancora partiti. Mentre le classi si sistemano nei moduli temporanei, il cantiere previsto per realizzare la nuova scuola è in forte ritardo rispetto ai piani. Questa situazione crea disagio tra studenti e insegnanti e mette in crisi le aspettative di consegna, lasciando molti a chiedersi quando finalmente potrà partire il vero intervento.

Perché i bambini che frequentano la scuola primaria di Rorai Grande sono in prefabbricati a fare lezione mentre non sono ancora partiti i lavori per la realizzazione del nuovo istituto? E ancora perché l'intervento è in notevole ritardo rispetto al cronoprogramma con tutte le conseguenze negative che questo sta comportando? A porsi queste domande e ad attendere una risposta dall'amministrazione sono i consiglieri della lista civica Pordenone in salute che hanno sollevato il caso. A mettere nero su bianco la situazione è invece il vicepresidente dell'Associaizone Pordenone in Salute, Simone Canta.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù.

