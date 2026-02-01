Questa mattina si è acceso uno scontro tra politici sulla riforma della giustizia. Dopo le prime discussioni, è emerso che la nuova proposta potrebbe non portare i benefici sperati e, anzi, mette in dubbio l’autonomia della magistratura. Le opposizioni criticano duramente il testo approvato, sostenendo che non ci sono garanzie chiare e che rischia di indebolire il sistema giudiziario. La polemica continua, mentre si aspettano chiarimenti e possibili modifiche.

"L’autonomia della magistratura, nonostante le assicurazioni, ripetute come slogan e tuttavia prive di riconoscibili sostegni normativi, è messa seriamente in discussione dal testo costituzionale licenziato". Il presidente della Corte d’Appello di Ancona, Luigi Catelli, ha commentato così la riforma della giustizia voluta dal Governo nel suo intervento alla Mole. Un affondo, il suo, contro la politica: "Il tema della giustizia è divenuto purtroppo teatro di scontro permanente, di battaglia politica e di pregiudiziale demonizzazione delle tesi dell’avversario, dove ciascuno ha abbandonato da tempo il modello virtuoso del confronto costruttivo, vissuto appieno nella stagione mirabile che ha portato alla nascita della nostra Costituzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scontro politico sulla giustizia. La riforma non porta benefici"

