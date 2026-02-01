Scontro in via della Liberazione | danni al muretto e alle auto in sosta FOTO

Sabato mattina, in via della Liberazione a Chieti, si è verificato un doppio incidente vicino alla villa comunale. Due auto si sono scontrate, causando danni a un muretto e alle vetture parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono arrivati i vigili urbani per gestire la situazione e fare i rilievi del caso. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico mentre si lavorava per rimuovere i mezzi coinvolti.

Un doppio incidente si è verificato sabato in via della Liberazione, all'intersezione con via XXIV Maggio, nei pressi della villa comunale di Chieti. Nel primo caso, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, un'auto avrebbe colpito il muretto sottostante i giardini pubblici, danneggiandolo. Nell'altro schianto, invece, a essere colpite da una vettura sono state alcune auto che erano parcheggiate lungo la via e che hanno riportato danni. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e il soccorso stradale Pissta. La polizia locale di Chieti ha poi inviato una pattuglia per un sopralluogo e sta cercando, insieme alla polizia di Stato, informazioni sul danneggiamento del muretto.

