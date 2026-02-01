Scontri Torino | 2 arrestati3 denunciati

Ieri a Torino si sono verificati scontri durante un corteo pro Askatuna. Due persone sono state arrestate e altre tre denunciate. Ventinove agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti e sono stati portati in vari ospedali della città. La situazione si è fatta tesa nel cuore della protesta, con cariche e momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

10.30 Sono 29 gli agenti appartenenti alle forze dell'ordine che ieri sono stati portati in diversi ospedali torinesi dopo essere rimasti feriti negli scontri nel corteo pro Askatuna. Uno è in osservazione al Cto.Due alle Molinette. Almeno due persone sono state arrestate e 3 sono state denunciate per la guerriglia a Torino alla manifestazione. I fermati e portati ieri in Questura erano una decina.Ieri tafferugli tra manifestanti e agenti. Bombe carta, razzi, fuochi pirotecnici lanciati sugli agen ti che hanno risposto con lacrimogeni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Torino Scontri

Questa mattina, a Torino, Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto di Caselle per visitare i militari e gli agenti feriti negli scontri di ieri.

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SCONTRI a TORINO al corteo contro lo sgombero di ASKATASUNA

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Il vademecum del corteo: Maalox, telefoni spenti e vestiti da buttare. Non fidarti di nessuno; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni; Disordini ai cortei studenteschi: il Tribunale del Riesame annulla cinque misure cautelari a Torino.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilgazzettino.it

Scontri a Torino, almeno due arrestati e tre denunciati. Meloni visita gli agenti feritiLe persone fermate ieri e portate in questura per le violenze alla manifestazione Pro Askatasuna erano state in tutto una decina (ANSA) ... ansa.it

I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell’Ordine, e soprattutto l’obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Leg x.com

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri - facebook.com facebook