Scontri Torino uomo circondato e preso a manganellate da più agenti di polizia lui | Sono un fotografo ma violenza continua - VIDEO

Durante gli scontri di ieri tra manifestanti e polizia a Torino, un uomo si è trovato circondato dagli agenti. Nonostante si sia presentato come fotografo, è stato preso a manganellate e trascinato via. I video diffusi sui social mostrano chiaramente la scena: l’uomo, a terra, viene colpito più volte mentre cerca di spiegare chi sia. La violenza non si ferma, anche quando lui insiste di essere un giornalista.

Durante i disordini di ieri sera a Torino, un uomo è stato colpito con manganellate da diversi agenti.

TORINO, scontri fra manifestanti per la PALESTINA e polizia: manganellata a terra una manifestante

Dobbiamo andare via: polizia lascia un uomo ferito e sanguinante a terra durante gli scontri a TorinoUn video mostra agenti che lasciano a terra un uomo ferito alla testa durante gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro Askatasuna ... ilfattoquotidiano.it

Scontri di Torino, circondato e picchiato dai poliziotti grida: «Sono un fotografo»Queste immagini sono state postate sui social media da @giuseppetyron.it che ha ripreso il momento in cui, nel mezzo degli scontri durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna a Torino, ... msn.com

