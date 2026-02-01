Scontri Torino uomo circondato e preso a manganellate da più agenti di polizia lui | Sono un fotografo ma violenza continua - VIDEO

Durante gli scontri di ieri tra manifestanti e polizia a Torino, un uomo si è trovato circondato dagli agenti. Nonostante si sia presentato come fotografo, è stato preso a manganellate e trascinato via. I video diffusi sui social mostrano chiaramente la scena: l’uomo, a terra, viene colpito più volte mentre cerca di spiegare chi sia. La violenza non si ferma, anche quando lui insiste di essere un giornalista.

Durante i disordini di ieri sera a Torino, un uomo è stato colpito con manganellate da diversi agenti.

Askatasuna: scontri a Torino tra manifestanti e polizia, 7 agenti feriti (Video)

TORINO, scontri fra manifestanti per la PALESTINA e polizia: manganellata a terra una manifestante

Video TORINO, scontri fra manifestanti per la PALESTINA e polizia: manganellata a terra una manifestante

Dobbiamo andare via: polizia lascia un uomo ferito e sanguinante a terra durante gli scontri a TorinoUn video mostra agenti che lasciano a terra un uomo ferito alla testa durante gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro Askatasuna ... ilfattoquotidiano.it

