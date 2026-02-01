Scontri Torino per Askatasuna Zangrillo | Non più tollerabile ambiguità certa parte politica

Ieri a Torino si sono verificati nuovi scontri legati ad Askatasuna. Le tensioni tra i manifestanti e le forze dell’ordine sono aumentate, con scene di caos e scontri fisici. Zangrillo ha commentato che non si può più tollerare l’ambiguità di alcune parti politiche coinvolte, definendo la situazione ormai al limite. La giornata si è conclusa con un clima di grande preoccupazione, e le autorità stanno valutando come intervenire per riportare la calma.

“La giornata di ieri è stata una giornata drammatica ma purtroppo non possiamo dire che abbiamo superato il limite perché il limite purtroppo è già stato superato nel passato. Dobbiamo essere chiari, soprattutto per rispetto verso la popolazione e i cittadini: non è più tollerabile, da parte della politica, di una parte della politica di avere una posizione ambigua. I delinquenti devono essere smascherati e non tollereremo più dei ragionamenti che intendono coprire le azioni delinquenziali di Askatasuna. Chiederemo delle misure forti per evitare che questo non accada più”. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando ai cronisti dopo l’incontro che si è tenuto presso la sede di Forza Italia a Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scontri Torino per Askatasuna, Zangrillo: "Non più tollerabile ambiguità certa parte politica" Approfondimenti su Askatasuna Giornata Scontri Torino, Zangrillo "Contro il poliziotto è stato un tentato omicidio" Askatasuna, Zangrillo spara a zero: “Un centro culturale? Solo balle”. Torino blindata per il corteo Askatasuna, precedentemente riconosciuto come centro culturale, è stato descritto da Paolo Zangrillo come un “centro dell’eversione”, smentendo così le sue funzioni di spazio di inclusione e cultura. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia Ultime notizie su Askatasuna Giornata Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella. Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successo ... tg24.sky.it Le reazioni della politica e il bilancio dei feriti dopo gli scontri a Torino mdst.it/4qQejqZ - facebook.com facebook Scontri a Torino, feriti oltre 100 agenti delle forze dell'ordine #ANSA x.com

