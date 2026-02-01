La tensione tra i sostenitori di Askatasuna e la Lega sale di nuovo. La Lega ha chiesto agli organizzatori di una manifestazione di piazza di pagare una cauzione prima dell’evento, per coprire eventuali danni o incidenti. La Cgil critica la proposta, definendola incostituzionale. La polemica si accende mentre si avvicina il giorno della protesta.

Una “ cauzione ” che gli organizzatori di una manifestazione di piazza dovrebbero versare in anticipo nel caso in cui l’evento degeneri in violenza creando danni e rischi per cittadini e beni pubblici. La Lega è tornata a proporre l’idea dopo le violenze scoppiate sabato a Torino durante il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna. “I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell’Ordine, e soprattutto l’obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Lega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri per Askatasuna, Lega: “Chi vuole manifestare paghi una cauzione”. Cgil: “E’ incostituzionale”

Dopo gli scontri di Torino, Matteo Salvini torna a chiedere la cauzione per chi organizza manifestazioni.

Dopo gli scontri a Torino, Matteo Salvini ha annunciato che chiederà di introdurre una cauzione per chi organizza manifestazioni pubbliche.

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna.

