Scontri per Askatasuna FdI apre un nuovo fronte con i giudici Meloni | È tentato omicidio magistrati non esitino I capigruppo | Troppe toghe tolleranti

Ieri a Torino sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Fratelli d’Italia attacca, definendo i partecipanti non semplici manifestanti ma violenti e chiedendo ai magistrati di intervenire con fermezza. La leader Meloni dice che si tratta di un tentato omicidio e invita i giudici a non esitare. I capigruppo di FdI parlano di una magistratura troppo tollerante con i responsabili delle violenze. La situazione resta tesa, con tensioni ancora da chiarire.

Sulle violenze verificatesi ieri a Torino, Fratelli d’Italia apre un nuovo fronte con la magistratura: “Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati – ha scritto Giorgia Meloni sui social riferendosi ai manifestanti solidali con il centro sociale Askatasuna che si sono scontrati con le forze dell’ordine ferendo circa 100 agenti -. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio “. “Mi aspetto che la magistratura valuti questi episodi per quello che sono, senza esitazioni – ha proseguito il capo del governo, che ha già un fronte aperto con i magistrati sul referendum sulla separazione delle carriere -, applicando le norme che già ci sono e consentono di rispondere in modo fermo, perché non si ripeta che alla denuncia dei responsabili non segua nulla, come purtroppo è accaduto troppe volte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni ha parlato chiaramente: i magistrati devono considerare tentato omicidio ogni atto di violenza contro gli agenti di polizia.

Durante una conferenza stampa, Meloni non ha usato mezzi termini.

