Scontri Meloni | Ripristineremo regole

La premier Giorgia Meloni annuncia che domani mattina si terrà una riunione per affrontare le recenti minacce all’ordine pubblico. Durante l’incontro, si discuterà anche delle nuove norme del Dl Sicurezza, in risposta agli scontri di questi giorni. Meloni ha promesso di ripristinare le regole e mettere in campo misure concrete per garantire la sicurezza.

11.00 "Per quanto riguarda il governo,ho convocato una riunione per domani mattina per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del Dl Sicurezza". Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sui social,pubblicando la foto della sua visita all' ospedale Molinette a Torino "per portare, a nome dell'Italia, la solidarietà ai due agenti feriti negli scontri". "Faremo quello che serve per ripristinare le regole nella Nazione.Magistrati consentano rispondere in modo fermo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni, domani riunione di governo, valutiamo decreto sicurezza(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Per quanto riguarda il Governo, ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decret ... altoadige.it

Scontri a Torino: Meloni visita gli agenti feriti. Ho convocato una riunione del governo per domattinaSolidarietà ai poliziotti, firme italiane sul dolore Questa mattina Giorgia Meloni ha visitato l’ospedale Le Molinette di Torino per portare la solidariet ... infodifesa.it

Almeno due arrestati e tre denunciati dopo gli scontri a Torino. Meloni visita gli agenti feriti. Le persone fermate ieri e portate in questura per le violenze alla manifestazione Pro Askatasuna erano state in tutto una decina. #ANSA - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni è atterrata a Caselle e si recherà a Torino per incontrare gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri. Meloni poi visiterà l’agente Alessandro Calista, ricoverato all’ospedale Molinette. @ultimora_pol x.com