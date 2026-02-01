Questa mattina, le forze armate pakistane hanno lanciato un’ampia offensiva nel Balochistan, dove decine di combattenti sono stati uccisi in operazioni coordinate. Le operazioni continuano senza sosta, e si segnalano numerosi scontri armati nella regione. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Decine di combattenti armati sono stati uccisi nelle ultime ore in una serie di operazioni militari coordinate nel sud del Pakistan, nel territorio del Balochistan. Gli scontri, durati circa 40 ore, hanno coinvolto le forze di sicurezza pakistane in una vasta operazione che ha interessato diverse aree montuose e desertiche della provincia, note per essere un crocevia strategico per gruppi armati locali e ribelli. L’annuncio è stato fatto dal capo del governo provinciale durante una conferenza stampa tenuta a Quetta, la capitale regionale, dove si è riferito a un’azione intensa e mirata contro elementi considerati minacciosi per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontri armati in Balochistan: decine di combattenti rimossi in operazioni militari coordinate

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF.

