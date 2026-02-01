Scontri a Torino Meloni in visita ai feriti | È un tentato omicidio Fermato un sospetto

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha incontrato i feriti degli scontri di ieri. La premier ha definito l’episodio un tentato omicidio e ha visitato gli agenti e i militari rimasti coinvolti. Nel frattempo, è stato fermato un sospetto legato agli scontri.

AGI - Una visita che è servita a dare un segnale di sostegno. Giorgia Meloni a Torino questa mattina per incontrare gli agenti e militari coinvolti negli scontri di ieri. La premier è stata all' Ospedale Le Molinette per far visita all' agente Alessandro Calista, aggredito ieri e ricoverato nel nosocomio torinese. Con lui e con gli altri agenti ricoverati in seguito agli scontri con i manifestanti che protestavano contro lo sgombero di Askatasuna è rimasta per una decina di minuti. Intanto sul fronte delle indagini sarebbe stato arrestato uno dei presunti autori dell' aggressione al poliziotto Alessandro C. 🔗 Leggi su Agi.it

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni è andata a trovare i feriti degli scontri di ieri.

Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Torino per incontrare gli agenti e i militari rimasti coinvolti negli scontri di ieri.

Scontri a Torino con gli Antagonisti, ferito l'agente ascolano Lorenzo Virgulti: era intervenuto in aiuto di Alessandro Calista. Il sindaco Fioravanti: «L'ho sentito al ...Uno dei poliziotti rimasti feriti negli scontri avvenuti a Torino è ascolano, si chiama Lorenzo Virgulti, è a 28 anni. E' intervenuto per proteggere il ... corriereadriatico.it

Giorgia Meloni visita in ospedale Alessandro Calista, il poliziotto accerchiato e pestato negli scontri a Torino – VideoLa premier ha incontrato per dieci minuti Alessandro Calista, l'agente accerchiato e pestato dopo la manifestazione di sabato ... ilfattoquotidiano.it

Oltre 100 agenti forze dell'ordine feriti in scontri a Torino. 96 poliziotti, 5 carabinieri e 7 militari Guardia di finanza #ANSA x.com