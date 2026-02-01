Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Torino per incontrare gli agenti e i militari rimasti coinvolti negli scontri di ieri. La premier ha parlato di un tentato omicidio, mentre Crosetto ha attaccato le responsabilità. La visita è servita a mostrare vicinanza alle forze dell’ordine.

AGI - Una visita che è servita a dare un segnale di sostegno. Giorgia Meloni a Torino questa mattina per incontrare gli agenti e militari coinvolti negli scontri di ieri. La premier è stata all' Ospedale Le Molinette per far visita all' agente Alessandro Calista, aggredito ieri e ricoverato nel nosocomio torinese. Con lui e con gli altri agenti ricoverati in seguito agli scontri con i manifestanti che protestavano contro lo sgombero di Askatasuna è rimasta per una decina di minuti. Attraverso i propri canali social, la premier ha denunciato con fermezza la natura dell' aggressione, descrivendo l'uso di armi improprie come martelli, molotov, pietre lanciate con catapulte e bombe carta ripiene di chiodi, oltre all'impiego di jammer per oscurare le comunicazioni delle Forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontri a Torino, Meloni in visita ai feriti: "È un tentato omicidio". Crosetto attacca: "...

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni è andata a trovare i feriti degli scontri di ieri.

