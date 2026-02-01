Scontri a Torino | manifestanti in corteo bloccano strade polizia repentina reazione video shock diffuso da Crosetto

Gli scontri di ieri a Torino hanno portato a momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante un corteo legato al gruppo Askatasuna, alcuni dimostranti hanno bloccato le strade e attaccato gli agenti. Un agente del reparto mobile è stato circondato, preso a calci, pugni e colpito con un martello. La polizia ha reagito prontamente, usando la forza per disperdere la folla. La scena, ripresa e diffusa sui social, ha suscitato shock tra chi ha visto le immagini.

Un agente di polizia in servizio con il reparto mobile è stato circondato, colpito con calci, pugni e un martello durante gli scontri scoppiati a Torino in occasione di una manifestazione legata al gruppo Askatasuna. L'episodio, durato circa un minuto, è stato ripreso da un telefonino e diffuso in rete, suscitando un'ondata di indignazione in tutta Italia. Il poliziotto, 29enne, è rimasto ferito al capo e al volto, ha perso il casco durante l'aggressione e ha cercato di proteggersi con le mani, prima di essere soccorso da colleghi che sono intervenuti in soccorso. Il video, che mostra una decina di persone con il volto coperto, si è rapidamente diffuso sui social, diventando oggetto di commenti e reazioni politiche in poche ore.

