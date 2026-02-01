scontri a torino almeno due arrestati e tre denunciati la premier meloni visita il poliziotto aggredito

Gli scontri a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna sono finiti con due persone arrestate e altre tre denunciate. La polizia ha utilizzato le maniere dure per disperdere i manifestanti, e tra i momenti più significativi, la premier Meloni ha visitato il poliziotto aggredito. La tensione resta alta in città.

Sono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Le persone fermate ieri è portata in questura per gli accertamenti erano state in tutto una decina. La Meloni visita il poliziotto aggredito La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata da pochi minuti all’aeroporto di Caselle da dove poi si dirigerà verso il capoluogo piemontese per incontrare gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

La polizia ha arrestato almeno due persone durante gli scontri di ieri a Torino, dove si sono svolte proteste legate alla manifestazione pro Askatasuna.

