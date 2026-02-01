Sconcerto d’amore San Valentino al Giglio

Sabato 14 febbraio, il Teatro del Giglio a Lucca apre le sue porte per un evento speciale dedicato a San Valentino. Alle 18, il teatro ospita uno spettacolo che si rivolge a tutti, grandi e piccini, coppie e famiglie. Un modo diverso per festeggiare la festa degli innamorati, con qualcosa che parla al cuore di chi ama e di chi vuole condividere un momento di emozione.

Un San Valentino tutto speciale a teatro: sabato 14 febbraio alle 18, il Teatro del Giglio - Giacomo Puccini apre le sue porte a uno spettacolo capace di parlare al cuore di tutti: grandi e piccini, coppie, famiglie e spettatori di ogni età. Arriva in scena “ Sconcerto d’amore ovvero Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo “ della compagnia Nando e Maila, formata da Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani: uno spettacolo da vivere insieme, perfetto per celebrare San Valentino all’insegna della leggerezza, della meraviglia e della condivisione. Nando e Maila sono una coppia nella vita e sul palcoscenico: lui musicista, lei acrobata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Biglietti acquistabili su Ticketone o alla biglietteria del Teatro del Giglio: intero a 7 euro, ridotto bambini a 5

